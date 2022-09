Semana do Cinema terá sessões a R$ 10 em todo o País; veja como assistir

Para estimular o público a voltar a ocupar as salas de cinema após os picos da pandemia de Covid-19, as principais redes do segmento no Brasil se reuniram e vão lançar uma campanha coletiva de descontos com ingressos a R$ 10.

A Semana do Cinema começa nessa quinta-feira (15) e segue até a próxima quarta (21). A ação é organizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec) e vale para todas as sessões nas salas tradicionais 2D e 3D e nas salas Macro XE.

Entram na promoção cinemas como Cinemark, Cinépolis, UCI, Cinesystem, GNC, Moviecom, Arteplex e Cineart.

Nessa semana, também será vendido em valor promocional o combo de pipoca e refrigerante.

No Ceará

No Ceará, três das principais redes de cinema já aderiram à campanha e divulgaram em suas redes sociais: Cinépolis, nos shoppings RioMar; UCI, no shopping Iguatemi Bosque, e Centerplex, no Via Sul Shopping.

Veja as promoções:

Iguatemi Bosque

Cinema: UCI

Ingresso: R$ 10

Combo (pipoca média + dois refris de 500ml): R$ 29

RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Cinema: Cinépolis

Ingresso: R$ 10

Combo (pipoca média + dois refris de 500ml): R$ 29

Via Sul Shopping