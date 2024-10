Sandy anuncia novo programa na TV em 2025: 'Convite irrecusável'

A cantora Sandy anunciou, nesta sexta-feira (25), que irá ter um programa na TV, no canal Multishow. Ela explicou que continua vivendo um período sabático, mas o convite havia sido "irrecusável".

“Calma, gente… Ainda estou no meu período sabático, dando uma pausa dos palcos. Mas, sim, recebi um convite irrecusável para apresentar um programa para o Multishow que tem tudo a ver comigo e resolvi abrir uma pequena exceção. É uma série musical com aquela mistura perfeita de música e boas histórias”, escreveu, no Instagram.

A atração, no entanto, só irá estrear em 2025. Sandy prometeu revelar mais detalhes em breve. “Bora segurar a minha ansiedade porque só estreia no ano que vem! Mas já adianto que tô amando tudo isso e, quando der, volto com mais novidades! Só digo que receberei cinco cantoras…. Opa!, agora parei mesmo”.

Nos comentários, Sandy recebeu apoio de famosos, inclusive do ex-marido, o músico Lucas Lima. “Bora”, escreveu ele, celebrando a novidade na vida profissional da ex-companheira.