Samantha Schmütz questiona carreira de Juliette: 'ela é artista?'

Durante o programa "Altas Horas", no último sábado (14), Juliette Freire defendeu que os artistas devem se posicionar. Após um portal de notícia compartilhar o caso, descrevendo a cantora como integrante da categoria, a atriz Samantha Schmütz questionou, nesta segunda-feira (16): "acho ótimo se posicionar, mas ela é artista?".

Por causa da publicação escrita em uma rede social, fãs e apoiadores da ex-sister chamaram o comentário da humorista de desnecessário. A humorista apagou o questionamento alguns minutos depois.

Desde o fim do Big Brother Brasil (BBB) 21, Juliette investe na carreia de cantora. A paraibana lançou um CD e fez a turnê "Caminho" em capitais do Brasil. Nesta segunda, a ex-sister lançou o clipe da música "Cansar de Dançar", composta por ela.

"Desnecessária"

Após o compartilhamento da fala de Samantha, a palavra "desnecessária", inclusive, chegou aos assuntos mais comentados do Twitter Brasil. Fãs, famosos e ex-colegas de confinamento, como a ex-BBB Lumena, demonstraram apoio a Juliette.

Lumena Ex-BBB O Brasil respira arte… O nordeste respira arte. Ser ex-BBB não pode ser parâmetro pra desmerecer a jornada anterior e posterior dos participantes do programa. Se inventar e se reinventar é pura arte.

'Estou me tornando artista'

No programa de Serginho Groisman, o apresentador questionou Juliette sobre a importância de artistas se posicionarem acerca de acontecimentos que ocorrem no Brasil. Ao responder Serginho, Juliette demonstra cautela na resposta, deixando evidente que ainda está no processo de se tornar artista.

"Como pessoa anônima, eu já fazia questão de participar de tudo aquilo que refletisse na sociedade ou em mim. Como artista, acho que é obrigação. A gente está em um lugar de destaque, a nossa carreira não é só para nós. A gente tem um papel social. Tudo que atinge a sociedade nos diz respeito. Como artista que estou me tornando, que sou, acho que é obrigação", disse a campeã do BBB 21.

