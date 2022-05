Samantha Schmütz chora e pede desculpas a Juliette: 'Comentário carregado de ódio'

A atriz Samantha Schmütz usou o Instagram, nesta quarta-feira (18), para falar sobre a polêmica em que se envolveu após criticar Juliette. A carioca apareceu chorando e assumiu que errou ao questionar se a cantora e campeã do BBB 21 era artista.

"Galera, estou passando aqui, eu queria ter vindo antes, mas eu precisei refletir, digerir, chorar, precisei entender que, realmente, meu comentário foi superinfeliz. Foi carregado de ódio, de mágoa, de falta de empatia", iniciou a atriz.

Veja depoimento de Samantha Schmütz:

Samantha mudou o discurso, ao afirmar que, apesar do pouco tempo, Juliette é artista, sim. "Uma pessoa que só faz o bem para o Brasil, na verdade. Tem pouquíssimo tempo de carreira, de artista, sim, porque está cantando, fazendo show, está lotando, tem seus fãs. E eu fiz esse comentário totalmente desnecessário, descabido, eu estou supertriste. Eu aprendi, pode ter certeza, com isso".

A atriz explicou que escreveu o questionamento porque se sentiu tocada e acabou jogando frustração na paraibana.

Samantha Schmütz Atriz Está muita confusão hoje em dia nossa indústria, nossa profissão... celebridade, famoso, está tudo misturado. Eu joguei essa minha frustração na Juliette. É muito difícil ser artista independente se você não tem a máquina te ajudando e te fortalecendo. Os artistas são massacrados, vejo milhões de amigos tendo que desistir, porque não tem ajuda do algoritmo, a coisa não anda. Então, essa revolta toda explodiu naquele segundo e eu falei 'que isso? o problema não é ela. apaga'. E eu apaguei [o comentário], ficou quarenta segundos no ar, mas foi tempo suficiente

Ainda em vídeos, Samantha contou que passa temporada em Cannes para estudar sobre profissão e pediu desculpas para Juliette.

"A Juliette usa maravilhosamente bem as redes dela, lutando por causas que são minhas também. Uma pessoa que está a há pouco tempo na mídia, mas já ajuda pra caramba o Brasil. Então, não tem porque fazer esse comentário que a magoou e aos fãs dela. Estou aqui realmente pata pedir desculpa, estou supertriste. Então, espero que você me perdoe, Juliette, e o Brasil também me dê essa chance de aprender. Obrigada", finalizou.