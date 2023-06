Saiba quem é Vivi, nova amiga de Anitta que a acompanha em viagem pela Europa

Anitta está de férias na Europa ao lado de vários amigos famosos, entre eles Jade Picon e Juliette. A cantora ainda tem a companhia de Vivi Wanderley, de 22 anos, atriz, cantora, modelo e youtuber, e do namorado dela, o tiktoker Juliano Floss.

Segundo o Extra, além de famosa nas redes sociais, Vivi é herdeira de uma fortuna bilionária, além de dona de uma lancha com seu nome e uma ilha particular em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

A ilha tem pelo menos dez bangalôs, além de uma sede principal com uma sala e várias ambientes, onde em algumas partes do chão foram colocados vidros para que o mar e seus peixes possam ser vistos por quem senta nos sofás. O local ainda conta com piscina, sauna envidraçada, academia, e um ofurô de onde é possível de ter uma visão de toda a ilha.

Em entrevista ao podcast “PodDelas”, Vivi contou que nem sempre consegue ir para a ilha com os amigos. “Quando quero ir, aviso no grupo da família. Mas minha família é muito grande, então não é assim na hora que eu quero. Ano-novo então, nunca dá. Está sempre cheio”, lamentou.

O patrimônio da família de Vivi, ainda conforme o Extra, foi construído por um tio-avô da influenciadora. Ao morrer, o avô dela, Saulo Wanderley assumiu as empresas da família, que está há décadas no ramo da construção.