Saiba quem é Jessica Córes, atriz que está 'conhecendo' viúva de Marielle Franco

Monica Benício, viúva da vereadora Marielle Franco, foi vista acompanhada da atriz e modelo Jessica Córes em um festival no Rio de Janeiro. As duas estavam no Rio Jazz Fest, que aconteceu na Marina da Glória, na Zona Sul do Rio, no último domingo (13). Entre os cliques, as duas posaram de mãos dadas e dando um beijo.

Apesar das fotos, nenhuma das duas assumiu publicamente o namoro. Procurada, a assessoria de imprensa de Benício afirmou aos veículos de comunicação que as duas não estão em um relacionamento, mas apenas "se conhecendo". Até o momento, a atriz não comentou sobre o caso.

Atual vereadora eleita pelo Psol no Rio de Janeiro, Monica Benício foi casada por mais de 10 anos com Marielle Franco, que foi assassinada em 2018. Após o luto, Benício assumiu um relacionamento com a cantora Bruna Magalhães. O namoro durou dois anos, mas recentemente as duas anunciaram o término.

Legenda: Monica Benício e Marielle Franco tiveram um relacionamento de mais de 10 anos Foto: Reprodução/Instagram

Quem é Jéssica Córes?

A atriz Jéssica Córes ficou conhecida por seu papel como a modelo Lyris na série "Verdades Secretas", da TV Globo, em 2015.

Ela também fez uma participação em "Fuzuê" como a personagem Olívia, além de atuar na série "Cidade Invisível", da Netflix, e protagonizar o filme "Biônicos". Em "Cidade Invisível", viralizou ao cantar a música "Sangue Latino", dando uma carga mais melancólica para a canção.

As duas estiveram presentes no Rio Jazz Fest, que promoveu o encontro entre a Música Popular Brasileira (MPB) e o jazz. O festival trouxe shows de Marcelo D2 e Marcos Valle, além de artistas consagrados, como Barão Vermelho, Angela Ro Ro, Lenine e Martin Fondse, Chico César e Zeca Baleiro, e o show especial de Alceu Valença.