Saiba quem é Alejandra Rodríguez, mulher de 60 anos que concorre ao Miss Argentina

Alejandra Marisa Rodríguez tem 60 anos e participa, neste sábado (25), do Miss Argentina, que acontece em Buenos Aires, no Auditório Belgrano. Caso ela ganhe o concurso, vai fazer história, já que participará da disputa do título de mulher mais bonita do mundo, no Miss Universo.

Alejandra nasceu em 27 de novembro de 1963, e é advogada, jornalista e modelo. Ela trabalha atualmente na assessoria jurídica de um hospital de La Plata. A mulher é solteira e mora com suas duas gatas, Fermina e Paquita.

"Novo paradigma"

Alejandra resolveu participar dos concursos de belezas incentivadas por uma amiga. “Estou emocionada em representar este novo paradigma nos concursos de beleza. Estamos inaugurando uma etapa em que as mulheres não são apenas beleza física, mas um conjunto de valores. Beleza tem a ver com a atitude perante a vida”, escreveu ela em suas redes sociais sobre a experiência de ser Miss.

Alejandra só pôde participar do concurso após a mudança da regra de idade anunciada em setembro passado pela organização do Miss Universo. Antes disso, só podiam estar na competição mulheres entre 18 e 28 anos.