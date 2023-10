Roça é cancelada em A Fazenda 2023, e internautas especulam expulsão

A roça desta semana em A Fazenda 2023 foi cancelada pela Record TV. A votação que decidia o destino de André, Kally e Nadja não aparece mais no site, e um aviso de cancelamento está fixado no local.

A especulação é de que as brigas entre Rachel Sheherazade e Jenny Miranda tenham gerado o cancelamento, e com possibilidade de expulsão. Na manhã desta quinta-feira (19), uma série de embates entre as peoas ocorreu no reality show.

Entenda o começo da briga

Jenny, a fazendeira da semana, delegou que Rachel fizesse o trato das ovelhas, mas a jornalista se recusou, alegando que já havia feito na outra semana. A recusa gerou uma punição de 48h sem gás, e o clima esquentou.

Rachel chegou a dizer aos colegas que em certo momento precisou colocar a mão na cara de Jenny para impedir que ela avançasse contra ela. Jenny por sua vez, acusa a adversária de agressão.