Rita Ora se emociona ao cantar música com Liam Payne durante show; veja vídeo

A cantora Rita Ora, amiga de Liam Payne, se emocionou, durante um show nesta quinta-feira (17) em Osaka, no Japão, ao entoar a música feita em parceria com ele. No momento da canção, Rita chegou a "travar" e exibiu uma foto dos dois no telão como uma espécie de homenagem após o falecimento do artista.

'For You' foi lançada como parceria entre os dois ainda em 2018, criada especialmente para integrar a trilha sonora do longa 'Cinquenta Tons de Liberdade'. A cantora britânica chegou a pedir o auxílio do público para conseguir cantar a música por conta da forte carga emocional.

Veja o vídeo:

Liam Payne, alçado à fama como um dos integrantes do grupo One Direction, foi encontrado morto em um hotel de Buenos Aires, na Argentina. O artista tinha 31 anos e as informações da polícia local são de que ele caiu do terceiro andar do estabelecimento, no quarto onde estava hospedado, no bairro Palermo.

A emoção de Rita com a partida de Payne se estendeu para uma singela homenagem nas redes sociais. Nela, a cantora falou sobre a tristeza, detalhando a personalidade de Liam, além dos fatores que contribuíram para a conexão entre os dois.

"Estou devastada. Ele tinha a alma mais bondosa, nunca vou esquecer. Adorei tanto trabalhar com ele - era uma alegria tão grande estar perto dele em cima e fora do palco. Esta notícia trágica me parte o coração", escreveu ela.

No fim, Rita Ora pediu por orações para a alma de Liam. "Enviando todo o meu amor e orações à sua família e entes queridos. A nossa música "For You" ganha um novo significado para mim agora. Descanse em paz", completou.

Morte de Liam Payne

O cantor e ex-integrante do One Direction, Liam Payne, de 31 anos, foi encontrado morto na quarta-feira (16) após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal argentino La Nación.

Antes de chegarem ao local e constatarem a morte do artista, policiais receberam uma ligação citando a presença de um homem agressivo e sob efeito de drogas nas imediações do hotel Casa Sur. O cantor estava na Argentina desde o início de outubro, quando viajou para acompanhar parte da turnê de Niall Horan, ex-colega de One Direction.

Quem foi Liam Payne?

Liam James Payne nasceu em 29 de agosto de 1993 em Wolverhampton, Reino Unido. A fama como cantor só viria em 2010, quando a participação no programa de talentos 'The X Factor' resultou na formação da banda One Direction, da qual ele fazia parte junto dos colegas Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik. Juntos, eles lançaram músicas como 'What Makes You Beautiful' e 'You & I'.

O sucesso estrondoso do grupo repercutiu mundialmente, resultando em indicações a prêmios como MTV VMA, Teen Choice Awards, BRIT Awards e iHeartRadio Music. Liam também estrelou o documentário 'This is Us', lançado em 2013 para relembrar a história da '1D', e fez participações na TV em "iCarly" (2012) e na animação "Family Guy" (2016).