Rick Bonadio critica funk no Grammy e Anitta rebate: 'faz uma música e exporta'

Ao contrário de muitas pessoas, o produtor musical Rick Bonadio, 51, não gostou da apresentação da música "WAP" (2020) da rapper Cardi B, 28. Nela, em parceria com Megan Thee Stallion, a artista inseriu um remix feito por Pedro Sampaio, com a batida do funk brasileiro e trechos em português.

"Já exportamos Bossa Nova, já exportamos Samba Rock, Jobim, Ben Jor. Até Roberto Carlos. Mas o barulho que fazem por causa de 15 segundos de funk na apresentação da Cardi B me deixa com vergonha", disse Bonadio, que já revelou sucessos como Nx Zero e Mamonas Assassinas.

O produtor continuou com as críticas em seu Twitter: "Precisamos exportar música boa e não esse 'fica de quatro'", ao fazer referência a uma parte da letra do remix feito pelo brasileiro. Bonadio também falou sobre o assunto em seu Instagram.

"Ontem no Grammy a Cardi B mostrou o pior tipo de música produzida no país e a galera tá comemorando? Vamos valorizar o que deve ser valorizado! O Brasil tem muita música boa de verdade". Criticado por muitos internautas, Anitta, 27, também respondeu.

"Rick Bonadio, tenho uma sugestão top para você também. Escolhe um ritmo brasileiro a sua altura, faz uma música e exporta pro mundo. É 'facin'... e rápido... e de uma hora para outra, claro, não dá para começar com míseros segundos no Grammy", começou a cantora.

"Quando você chegar lá a gente comemora com você. Ahhhh e sozinho também... Não vale chamar um amiguinho para unir forças e nem comemorar quando tem vitória de outro amiguinho. Aí, você conseguindo, eu vou faço uma campanha para deixarem de ser meus fãs e serem seus", finalizou.

Foto: Reprodução

Nesta segunda-feira (15), Bonadio respondeu algumas críticas e buscou explicar o que quis dizer sobre a apresentação. "Eu não disse q fiquei c vergonha da música nem da apresentação. Foquei com vergonha da comemoração alienada. Como se fosse a melhor coisa do mundo", escreveu em seu Twitter.