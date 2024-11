Rezende nega ter processado Virginia após relato de Felca viralizar: 'Deixa disso, já foi'

Mesmo após quatro anos do fim do relacionamento entre o youtuber Rezende e a modelo Virginia, a relação entre os dois ainda gera confusões. Recentemente, o influenciador Felca esteve no programa De Frente com Blogueirinha e revelou que o dono do canal "Rezendeevil" teria processado a atual esposa do cantor Zé Felipe.

"O Rezende processou a Virginia, porque ela tinha um contrato de fazer alguns vídeos, só que ela terminou com ele e foi ficar com o Zé Felipe. Daí ele foi lá e processou em milhões", contou Felca.

Veja também Zoeira Isis Valverde manda mensagem para mãe, que está tratando câncer: 'Rumo à cura' Zoeira Rádios brasileiras vetam hit de P. Diddy para evitar críticas de ouvintes, diz colunista

Com a repercussão, Rezende veio a público no Instagram para rebater a acusação e afirmou nunca ter entrado na Justiça contra a ex.

"Saiu em alguns lugares que teria rolado um processo por um término de relacionamento. Isso não é verdade, o que aconteceu é que a Virginia decidiu sair antes da empresa e tinha um contrato, é normal isso acontecer e é normal ter uma multa baseada em investimentos da empresa, projetos fechados e projetos futuros", afirmou o youtuber.

Nas publicações, Rezende se irritou com quem busca trazer de volta as intrigas entre ele e Virgínia. "Parem de ficar fazendo associações, associando pessoas, ficar criando uma história, causar intriga. Não tem intriga, não tem rancor, tem tempo, muito tempo. Deixa disso, já foi, já tá certo, tá tudo resolvido", completou.

Rezende e Virgínia ficaram juntos durante dois anos e se separaram em 2020. Na época, a influenciadora fazia parte da empresa do youtuber, a ADR, e participava de vídeos para o canal "Rezendeevil".