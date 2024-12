Renato Aragão participa do reality 'Rancho do Maia' com a esposa

O humorista cearense Renato Aragão foi ao Rancho do Maia, na quinta-feira (19), acompanhado de sua esposa, Lilian Aragão. Ele foi a atração do evento.

Na manhã de ontem, o humorista apareceu nos Stories de seu perfil do Instagram, em um avião com Lilian, fazendo mistério para onde ia. “É no Nordeste”, disse o cearense. Em seguida, ele agradeceu o convite de Carlinhos e o chamou de querido amigo.

Após surgirem boatos de que Carlinhos estaria pagando para Renato participar do evento, ele negou nas redes sociais e disse que a presença do Trapalhão era um presente. “Antes que deturpem as coisas, não paguei para ele vir. Ele vem porque gosta, porque quer ver de perto. Essa ilustre presença é um presente”.

O "Rancho do Maia" é um reality show promovido por Carlinhos, que acontece até esta sexta-feira (20). Sua transmissão é feita pelas redes do influenciador digital. Durante o evento, ele convida populares e famosos para passar o dia no confinamento no sítio com atrações e atividades.

