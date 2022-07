Rapper Orochi tem carro de R$ 700 mil quebrado por mulher em estacionamento; veja vídeo

A BMW X6 do rapper Orochi, avaliada em R$ 700 mil, foi quebrada e amassada por uma mulher em um estacionamento no Rio de Janeiro. A ação foi flagrada em vídeo em que ela começa tentando arrancar os para-brisas, antes de subir e pular no veículo.

O rapper, que não estava perto do carro no momento, publicou o vídeo nas redes sociais nesse domingo (3) e pediu informações sobre a mulher, chamando-a de "doente", pois pretende processá-la: "Você queria fama, agora vai ter sua maluca. E ainda vai ter processo e pagar o conserto".

"Não pode nem deixar o carro estacionado, que vem uma mandada pelo inimigo destruir nossas conquistas... Já to vendo vários fdp [sic] falando que não paguei o programa. Vocês são malucos. Essa doida veio seguindo nós [sic] após um show. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece", escreveu.

As imagens foram gravadas por um casal, que até alertou a mulher para o risco dela se machucar. No final, ao descer de cima do veículo, a moça, loira, escorrega, cai e logo depois manda um beijo para a câmera. Não há informações sobre a identificação dela.

Prisão por porte de drogas

Orochi virou notícia também na última semana. Ele foi preso por porte de drogas nesta sexta-feira (1º), em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Ele estava dirigindo quando foi parado por policiais, que encontraram uma pequena quantidade de haxixe, crack e skank — um tipo de maconha mais forte.

Orochi e os amigos foram detidos no 78º DP, mas saíram em liberdade após assinatura de um termo circunstanciado de porte de entorpecentes para consumo próprio.