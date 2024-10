Quem venceu a Prova do Fazendeiro em 'A Fazenda' nesta quarta (23)? Veja como foi a disputa

Gilsão, Julia e Luana disputaram a quinta Prova do Fazendeiro de "A Fazenda 16" nesta quarta-feira (23). A dinâmica exigiu força, habilidade e rapidez. Gilsão teve o melhor desempenho e se tornou o fazendeiro da semana.

Fernando, que também estava na zona de eliminação, não disputou a prova porque foi vetada. Com o resultado da dinâmica, Julia e Luana se juntam ao jogador na berlinda.

Veja também Zoeira Ticiane Pinheiro relembra término com César Tralli antes de casamento É Hit Anitta faz trilha e compartilha registros com o namorado Vinicius Souza nas redes

Um dos três deixará o reality show nesta quinta-feira (24). O menos votado pelo público será eliminado durante a transmissão ao vivo do programa na Record TV.

COMO FOI A PROVA DO FAZENDEIRO

A prova consistia em uma competição onde os participantes tinham que completar uma estrutura montando peças gigantes. O desafio começou com a escalada de uma parede, onde os competidores subiram na estrutura para alcançar as peças necessárias.

Uma vez no topo, eles posicionaram as peças na estrutura, sendo que a precisão e a agilidade são fundamentais. Cada participante teve que repetir esse processo até que todas as peças estivessem montadas.

Após concluir todas as etapas de montagem, os competidores retornaram à estrutura para cravar uma bandeira no topo, simbolizando a finalização do desafio. O tempo total gasto para completar todas essas etapas foi o critério de avaliação, e o competidor que finalizou tudo no menor tempo se tornou o vencedor, conquistando assim o chapéu de Fazendeiro.

Gilsão teve o melhor desempenho e venceu a dinâmica.