Quem saiu do 'Masterchef' ontem? Veja como foram as provas desta terça (11)

Ashanti foi a participante eliminada dessa terça-feira (11) na 10ª temporada do MasterChef. A atriz não conseguiu chegar ao sabor original do prato ajo blanco, sopa típica da Espanha com amêndoas e alho.

Ela ainda foi prejudicada com cinco minutos a menos na prova de eliminação, devido ao resultado negativo com desafio dos peixes de água salgada. Apesar disso, ela contou que o tempo não foi sua maior dificuldade.

Para Ashanti, o que dificultou foi entender quais ingredientes ela deveria usar na preparação.

"Até então eu não sabia qual sopa ia fazer, então tive que fazer um mapa de todos os ingredientes que iam nas sete sopas. E, na hora que chegou a de alho para mim, as coisas se misturaram. Eu não consegui, provando, entender o que tinha [na sopa], e acabei fazendo escolhas ruins de ingredientes que não faziam parte daquele prato", disse a eliminada, que confundiu os sabores e usou creme de leite, que não era necessário na receita.

Provas do programa

No primeiro desafio da noite, os 11 cozinheiros tiveram que arrematar seu ingrediente principal para a receita: um peixe de água salgada.

Entre as opções, havia os peixes namorado, vermelho, tainha, prejereba, anchova, pargo, manjuba, peixe-porco, carapau, olho de boi e dourado-do-mar.

O "Leilão MasterChef" é um dos momentos mais aguardados de todas as temporadas: a cada produto revelado, os competidores vão dando lances maiores e, com isso, diminuem o tempo disponível para o preparo.

Já na prova de eliminação, os cozinheiros tiveram que preparar uma sopa perfeita. Erick Jacquin, Helena Rizzo e Rodrigo Oliveira levaram sete receitas clássicas consumidas pelo mundo: ajo blanco, vichyssoise, borsch, okroshka, salmorejo, creme du barry e o gaspacho verde.

Leonardo, vencedor da prova dos peixes, foi o responsável por escolher a sopa de cada um na eliminação. E a sopa ajo blanco acabou colocando Ashanti para fora do reality.