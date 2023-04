Quem sai do BBB 23? Resultado atualizado aponta Aline Wirley como 14ª eliminada

Aline Wirley deve ser a 14ª eliminada do BBB 23 na noite desta quinta-feira (13), conforme resultado da enquete do Diário do Nordeste. Ela aparece com 45,3% dos votos na simulação.

A cantora disputa o paredão com Amanda e Cezar Black. Enquanto Cezar Black está em segundo lugar, com 42,3% dos votos, Sarah recebeu 12,5% das escolhas na enquete.

A simulação teve mais de 45 mil participações dos leitores. É importante ressaltar que a pesquisa não interfere no resultado oficial do reality, que será divulgado ao vivo nesta terça pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Legenda: Enquete do BBB 23 não interfere no resultado oficial Foto: Reprodução

FORMAÇÃO DO PAREDÃO

Amanda foi a escolha da líder Sarah. Na votação da casa, realizada de forma aberta na sala, Cezar e Aline foram os mais votados.

Nesta semana de dinâmicas aceleradas, o Paredão não teve interferência de nenhum poder especial ou Prova Bate-Volta.