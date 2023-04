Quem sai do BBB 23? Parcial atualizada aponta saída de Domitila do reality show

Domitila Barros deve ser a eliminada do 16º Paredão do BBB 23, conforme resultado parcial atualizado da enquete do Diário do Nordeste.

A miss tem 54,6% dos votos na enquete. Larissa aparece logo atrás, com 40% das escolhas dos leitores. Já Amanda aparece como a menos votada na simulação, com 5,3% dos votos.

A eliminada será anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira (18), na TV Globo. A enquete do Diário do Nordeste não interfere no resultado oficial do Paredão.

Legenda: Enquete aponta Domitila como a eliminada do BBB 23 no Paredão desta terça-feira (18) Foto: Reprodução

COMO FOI A FORMAÇÃO DE PAREDÃO DO DOMINGO (16)?

O Paredão foi formado na noite de domingo (16), após a eliminação de Sarah Aline. Uma prova que coroou o Líder da semana e, sem Anjo, ninguém foi imunizado antes da formação da berlinda.

O líder Ricardo indiciou a sister Amanda à berlinda. A votação aconteceu de forma aberta entre os participantes, com a pessoa mais votada sendo Domitila, com o total de quatro votos.

Por fim, Domitila contragolpeou Larissa, incluindo a sister na disputa pela preferência do público.