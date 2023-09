Quem matou Wanderlei em Mulheres de Areia? Relembre o mistério da novela

A novela 'Mulheres de Areia' tem entre os principais mistérios a morte do personagem Wanderlei, interpretado pelo ator Paulo Betti. A trama é de 1993 e o capítulo que responde quem o matou ainda não foi ao ar, mas uma busca rápida diz o desfecho do personagem.

Vilma (Denise Milfont) e Raquel (Gloria Pires) matam, juntas, Wanderlei. O homem é encontrado morto por Marcos (Guilherme Fontes) no quarto de um hotel após ser baleado, deixando o empresário como principal suspeito, escondendo o fato de que as duas cometeram o crime para se vingar de Wanderlei.

Vilma se vinga após ter sido esnobada por ele, que prometeu casamento a ela. Os dois, inclusive, mantinham um caso, já que a mulher era esposa de um dos pescadores de Pontal D'Areia.

No começo da cena da morte de Wanderlei, Vilma dá uma paulada na cabeça do amante. Futuramente, os capítulos vão apontar que ela foi, de fato, responsável pela morte dele, já que o falecimento ocorreu após a pancada.

Com a saída de Vilma da cena do crime, Raquel atira em Wanderlei por ter se sentido abandonada. "Eu disse ao Vanderlei que a Ruth estava se passando por mim e, enquanto ele falava, eu me lembrava daquela noite em que ele me deixou do lado de fora do quarto, ajoelhada na porta, pedindo pelo amor de Deus para entrar. Ele esqueceu, mas eu não!" diz.

Suspeitas

Mas até que as duas sejam apontadas como as responsáveis, outras pessoas serão mostradas como suspeitas da morte. Esse é o caso de Marcos (Guilherme Fontes), Ruth (Glória Pires), Donato (Paulo Goulart) e Virgílio (Raul Cortez).

Ruth assume o crime para livrar Marcos da cadeia, mas o dia da condenação, nos capítulos finais da trama, esclarece quem realmente matou Wanderlei.

Vilma chega ao tribunal e confessa que entrou no hotel pela porta dos fundos, sem que ninguém a visse. Um flashback, então, mostra que ela implora para se casar com o homem, que debocha dos sentimentos e acaba levando uma paulada na cabeça logo em seguida.

"Eu dei com uma garrafa na cabeça dele, mas não dei tiro nenhum", confessará ela, inocentando Ruth das acusações.