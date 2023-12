Quem matou Agatha em Terra e Paixão? Veja as principais teorias

No episódio desta quinta-feira (7) da novela da TV Globo "Terra e Paixão", a vilã Agatha (Eliane Giardini) ​é assassinada. Ela será encontrada caída na beira da escada com três tiros no peito.

Mãe de Caio (Cauã Reymond) e primeira esposa de Antônio La Selva (Tony Ramos), Agatha era dada como morta há décadas, mas ressurgiu em Nova Primavera após sair da cadeia, onde ficou presa durante anos. Dessa vez, ela é encontrada morta de verdade.

Morte de Agatha

Na mansão, Antônio La Selva e a funcionária da casa, Angelina (Inez Vianna), escutam o barulho de tiros.

Em seguida, o delegado Marino (Leandro Lima) entra na casa com Caio e Aline (Barbara Reis). Ele estava com um mandado de busca e apreensão para investigar a denúncia de que ela estaria envenenando o marido.

No entanto, ele se depara com o corpo de Agatha no chão. "Ela está morta", anuncia.

Apesar dos tiros, a autópsia revela que antes dos disparos Agatha havia sido envenenada e teve o pescoço quebrado pelo provável assassino. A quantidade de substância encontrada no corpo da mulher teria sido suficiente para matá-la.

Suspeitos do crime

Os principais suspeitos do crime são:

Irene (Gloria Pires);

Angelina (Inez Viana);

Ramiro (Amaury Lorenzo);

Antônio (Tony Ramos).

Motivações

Irene é suspeita porque ela e Agatha eram grandes rivais. Um dos motivos para ela ter matado a esposa de Antônio é para que Agatha não revelasse que Irene tinha envolvimento na morte de Daniel (Johnny Massaro).

Já Ramiro revelou o segredo de Irene para a mãe de Caio, que exigiu que o capataz cometesse o assassinato.

Antônio também tem motivos para ter matado a esposa. Ele foi envenenado por ela, mas tem um pequeno lapso de lucidez antes do crime.

Ainda há Angelina, que passou a ser destratada por Agatha após a mulher assumir o posto de senhora La Selva e ficou chocada ao descobrir que Agatha estava envenenando o fazendeiro.