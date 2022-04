Quem ganhou a Prova do Líder do BBB 22? Veja como foi a dinâmica

Gustavo é o novo Líder do BBB 22 na noite desta quinta-feira (14), que abriu a 14ª semana do programa. A dinâmica teve o patrocínio de uma marca de cosméticos e contou com a habilidade dos brothers.

O vencedor garante uma semana no VIP e a liderança. Assim, terá o poder de indicar dois participantes durante a formação do paredão de sexta-feira (15).

Ainda durante o programa desta noite, depois da prova, também serão definidos os integrantes do VIP e da Xepa.

Veja a dinâmica

Os participantes precisam lançar uma bola pelo tubo, fazendo com que ela passe por dentro de três bases até cair em uma das três caçapas localizadas no fim da pista.

Para começar, os brothers apertam o botão que aciona o cronômetro, depois, posicionam os pincéis nos tons das bases na pista de modo que eles direcionem a bola durante o trajeto. Ao lançar a bola pelo tubo, ela deverá passar por dentro das três bases até chegar a uma das caçapas.

Quem completar a prova no menor tempo é o novo Líder.

Confira tempo de cada brother Arthur Aguiar: Finalizou a prova em 5 minutos e 8 segundos (05:08);

Douglas Silva: Prova interrompida em 5 minutos e 12 segundos (05:12);

Gustavo: Finalizou a prova em 1 minuto e 50 segundos (01:50);

Pedro Scooby: Prova interrompida em 2 minutos e 7 segundos (02:07);

Eliezer: Prova interrompida em 1 minuto e 58 segundos (01:58);

Jessilane: Prova interrompida em 1 minuto e 58 segundos (01:58);

Paulo André: Prova interrompida em 1 minuto e 50 segundos (01:50)

Dinâmica da semana

No começo do programa, Tadeu Schmidt foi conversar com os brothers e apresentou a dinâmica da semana. Nesta quinta-feira, todos os participantes irão para a prova do líder.

A definição do participante eliminado na 13ª berlinda será anunciada somente no domingo (17).

