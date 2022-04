O que tem hoje no BBB 22? Veja programação desta quinta-feira (14)

Na reta final do Big Brother Brasil (BBB) 22, o programa está no "modo turbo", anunciou o apresentador Tadeu Schmidt. Nesta quinta-feira (14), o programa será exibido na TV Globo às 22h35, conforme o horário de Brasília. A aguardada prova que define o líder será realizada, e todos os brothers irão concorrer na disputa.

Na edição de hoje, o reality ainda deve mostrar a repercussão da festa, que aconteceu nessa quarta-feira (13). Os brothers do top 7 aproveitaram diversas atrações divididas em três pocket shows.

A noite contou com a participação de artistas como Luan Santana, Mari Fernandez e Matheus Fernandes. Além disso, teve a presença de Filipe Ret e L7nnon.

Cronograma

O apresentador do programa também deve informar como será o cronograma da semana. Com a aceleração das dinâmicas na reta final, a Formação do Paredão já acontecerá na sexta-feira (15).

Amanhã, também será realizada a Prova do Anjo, que até a metade do programa acontecia somente aos sábados. O vencedor poderá imunizar um participante e, assim, proteger um aliado.

