Quem ganhou a Prova do Anjo? Veja como foi a dinâmica de hoje (8) no BBB 23

Se aproximando da reta final do programa, os participantes do 'Big Brother Brasil' disputam neste sábado (8) a Prova do Anjo. Os brothers e as sisters foram chamados para se preparar para a prova por volta do meio dia. .

Nesta semana, a disputa será autoimune. Quem vencer também vai escolher dois brothers para o Castigo do Monstro que dará uma indicação para o paredão. Por conta disso, o líder não poderá ser escolhido para o Monstro.

Todos da casa, menos o líder Ricardo, participam da prova, que vale uma Chevrolet Tracker para quem conseguir ganhar o Anjo. A urna na dispensa definiu a ordem dos participantes que jogariam: Fred Nicácio, Amanda, Cézar, Aline, Sarah, Larissa, Bruna e Domitila.

Como foi a prova do anjo?

Os brothers precisam atravessar um túnel de espuma e apertar botões nos carros presentes na sala de provas. Quem fizer o melhor tempo ganha a prova.

Confira o tempo dos participantes

Fred Nicácio: 36.187

Amanda: 394.931

Cézar Black: 33.721

Aline Wirley:

Sarah:

Larissa:

Bruna Griphao:

Domitila Barros:

Dinâmica da semana

O primeiro Paredão da semana será formado no programa ao vivo de domingo (9), com três participantes.

O líder indicará um oponente diretamente ao Paredão e um participante será emparedado pela votação da casa. Outros dois já estarão na berlinda pelo castigo do Monstro.

Mas os brothers serão surpreendidos com reviravoltas no Paredão. O vencedor do Poder Curinga deverá trocar um dos dois emparedados pelo Monstro por alguém que não está no Paredão.

Cabe então ao emparedado pelo líder salvar um dos castigados pelo Monstro (após a troca). O emparedado que não for salvo terá direito a um contragolpe e deve indicar outro participante para o Paredão.

Disputam a Prova Bate-Volta todos os emparedados com exceção daquele indicado pelo líder. Quem ganhar a disputa se salva do Paredão.