Quem foi o eliminado do Masterchef ontem? Veja como foram as provas desta terça (16)

Melina foi a eliminada do MasterChef Brasil dessa terça-feira (16). Na avaliação dos jurados, a estudante de Letras preparou um prato sem "força e potência de sabores". A baiana era a participante com mais vitórias individuais da 9ª temporada do reality culinário.

Após receber o resultado, a cozinheira amador aproveitou a despedida do talent show para pedir uma oportunidade profissional. "Eu quero um emprego, pois estou desempregada", desabafou.

O pedido foi prontamente atendido por Henrique Fogaça. "Se quiser trabalhar comigo, vamos ter restaurante novo em breve", assegurou. Helena Rizzo também se mostrou disponível. "Se vier para cá, minhas portas estão sempre abertas".

Prova da terça

O primeiro desafio da noite determinou que os competidores harmonizassem pratos com café por semelhança ou contraste. Renato foi o melhor e seguiu direto para o mezanino, enquanto Rafael e Melina tiveram a pior receita.

No embate final, os participantes com destaque negativo se juntaram a Fernanda e Lays para uma prova especial, que tinha como objetivo fazer um menu entre as gastronomias do México e do Brasil.

Rafael fez a melhor preparação dentro de uma hora e saiu campeão. A decisão dos chefs ficou entre Melina e Fernanda.