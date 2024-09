Quem foi eliminado do MasterChef Brasil nessa terça (3)? Veja como foi o reality

O participante Lucas foi o eliminado desta terça-feira (3) no MasterChef Brasil, reality exibido pela BandTV. Na prova de eliminação, os participantes precisaram fazer um prato que representasse a fusão do Brasil com outro país.

Em entrevista ao portal da emissora, Lucas falou sobre a frustração de sair do reality: "Estou bem chateado. Não me via fora da competição agora".

Na dinâmica, o cozinheiro precisou fazer uma receita inspirada na China. "Eu tinha muito para mostrar das minhas referências, do que eu estudo, do que eu gosto", declara.

Antes do anúncio da decisão dos chefs, Lucas ficou ao lado de Pietro como destaque negativo, o que tornou a eliminação ainda mais dolorosa. "É triste estar ao lado de um brother da competição, porque, cara, qualquer um dos dois que saísse, os dois iam ficar chateados", declarou.

Ao deixar o reality, Lucas declarou ter muita vontade de se mudar definitivamente para o litoral norte de São Paulo, mas que precisa priorizar as necessidades da família.