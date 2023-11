Quem foi eliminado do Bake Off Brasil? Veja como foram as provas do sábado (18)

A participante Daniela foi eliminada do ‘Bake Off Brasil Mão na Massa’ em programa exibido neste sábado (18). A edição chegou ao 14º episódio do reality, que já está na nona temporada.

A prova criativa do episódio foi a montagem de um bolo de caricaturas, com uma peça que peça precisava ter, no mínimo, 15cm de altura e 15 de largura pelos 20 cm, sendo baseada nos colegas de programa. A homenagem do sábado era ao trabalho de André Lemos, que também esteve presente no episódio.

“O formato vocês podem escolher e têm que trazer uma personalidade bem exaltada, uma coisa bem divertida, alegre e clara”, disse o chef confeiteiro Giuseppe Gerundino, reforçado pela também chef Beca Milano.

Prova final

Enquanto isso, na prova técnica, os participantes tiveram que desenvolver o doce "Ametista", que tem como base um torrone de castanha-do-pará e castanha de caju. Além disso, ele possui na composição uma mousse de mirtilo envolvida em glaçagem nas cores branca, rosa e rocha, com finalização de renda e arabescos de chocolate branco.