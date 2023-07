Quem é Janaína Rueda? Conheça a nova jurada do Top Chef Brasil

A chef Janaína Torres Rueda, conhecida como Dona Onça, estreou no júri do programa Top Chef Brasil, nesta quarta-feira (26), na Record TV. No reality show, chefs profissionais ficam confinados na mesma casa e precisam cumprir uma série de desafios colunários.

Substituta da jornalista e crítica gastronômica Ailin Aleixo, que participou como jurada nas edições passadas, Janaína ingressou na gastronomia ainda na adolescência.

Ela é conhecida pelo sucesso dos empreendimentos a Casa do Porco, Bar da Dona Onça, Hot Pork, Sorveteria do Centro, Sítio Rueda e Açougue Porco Real.

Restaurantes premiados

Um dos mais famosos negócios de Janaína Rueda é o Dona Onça. O restaurante serve comida brasileira no térreo do icônico Edifício Copan, no centro de São Paulo.

O nome do lugar faz referência ao apelido da chef, que tem personalidade forte. Em um dos braços, ela tem uma tatuagem com as pintas do belo e temido felino.

A Casa do Porco, empreendimento de Janaína com o ex-marido, o também chef Jefferson Rueda, foi eleito o 12º melhor restaurante do mundo, em 2023, pela lista The World’s 50 Best Restaurants.

Top Chef Brasil

O reality show gastronômico da RecordTV é apresentado por Felipe Bronze, e, além de Janaína, conta com a participação de Emmanuel Bassoleil no júri.

O reality estreou com 12 competidores, que vão enfrentar diversas batalhas para se tornar um Top Chef. Os desafios vão além dos pratos na cozinha, como o próprio confinamento. O prêmio é de R$ 300 mil, assim como o título de Top Chef.

O programa vai ao ar às quartas e quintas-feiras, às 22h45.