Música 'Barbie de Chapéu', de Melody e Paula Guilherme, é retirada de plataformas de streaming

A cantora Melody teve mais uma música retirada do ar por direitos autorais. 'Barbie de Chapeú', em parceria com Paula Guilherme, foi removida do Spotify e do YouTube nesta quarta-feira (26).

A música, lançada na última sexta-feira (21), utilizada a melodia da música 'Barbie Girl', do grupo Aqua, em meio à repercussão do filme da boneca. Ao tentar acessar o vídeo, o YouTube exibe a mensagem 'Esse vídeo não está mais disponível devido à reivindicação de direitos autorais pela Universal Music'.

Já no Spotify, a faixa aparece como 'Música indisponível', sem explicações sobre o motivo da retirada. Melody não se pronunciou sobre a retirada.

Na segunda-feira (24), Melody e Paula comemoraram que a canção entrou no Top 200 Brasil. Em dois dias, o clipe da canção teve 3 milhões de visualizações.

'Love Love'

No fim de junho, a música 'Love Love', de Melody com Naldo, também foi retirada das plataformas de streaming. A canção tem sample do hit Kiss Kiss, do rapper estado-unidense Chris Brown.

A música retornou às plataformas um dia depois. Naldo ressaltou, na época, que a música tem a liberação para utilizar a melodia de Brown.