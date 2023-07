Latino tenta parcelar dívida de R$ 664 mil, mas tem acordo negado por condomínio

Latino tentou parcelar a dívida de R$ 664 mil com o condomínio onde morava no Rio de Janeiro, contudo, a administração do local negou o acordo. A informação foi divulgada por Ancelmo Gois, do jornal O GLOBO, nesta quarta-feira (26). O processo contra o dono do hit "Renata" iniciou em 2016.

"Atualmente o executado [Latino], tem buscado a resolução de todas as suas pendências financeiras, dentre estas, encontra-se o débito das cotas condominiais, ocorre que o executado não possui a integralidade do valor neste momento, mas buscando sanar o litigio", explicou o advogado do cantor na proposta apresentada ao juiz do caso.

Os administradores do condomínio negaram o acordo pelo histórico do cantor. Latino já havia descumprido outros tratos já realizados.

Em março deste ano, o imóvel do cantor de 50 anos foi penhorado para quitar a dívida de mensalidades do condomínio atrasadas. Um perito avaliou o imóvel e indicou o valor de R$ 10 milhões. O condomínio Quintas do Rio observa o andamento da ordem.

Conforme o Splash, em 2016, devido às mensalidades atrasadas do condomínio, a administração entrou na Justiça contra o cantor. A conta bancária do cantor na época foi penhorada por 30 dias.