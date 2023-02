Quem é a campeã do Carnaval 2023 em São Paulo? Veja escola de samba vencedora

A apuração dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo teve início às 16h desta terça-feira (2). O anúncio das notas é feito no Sambódromo do Anhembi. A apuração só pode ser acompanhada no local por diretores das escolas, convidados e profissionais da imprensa.

Na última segunda-feira (20), foi definido como critério de desempate a fantasia. Ao todo, os jurados analisaram nove quesitos: harmonia, bateria, enredo, alegoria, evolução, samba-enredo, comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira e, por fim, fantasia. Cada categoria foi analisada por 4 jurados.

Disputam o título 14 escolas, as duas que tiverem as piores notas serão rebaixadas.

Apuração

O primeiro critério analisado foi harmonia. Nele, todas as escolas somaram 30 pontos, com exceção da Tucuruvi, que recebeu um 9,9 e um 9,8, além de duas notas 10. A menor nota foi descartada, contudo, a escola totalizou 29,9 pontos na categoria.

No quesito bateria, todas as escolas somaram 30 pontos. Em enredo, todas as escolas acumularam 30 pontos, a não ser a Independente, que recebeu duas notas 9,9 – sendo uma delas descartadas.

Em alegoria, oito escolas não conseguiram atingir a nota máxima, o que mexeu com o ranking da apuração. No quesito evolução, houve uma reviravolta na apuração. Apenas duas escolas conseguiram a nota máxima e a Mocidade Alegre assumiu a liderança até então com a Império de Casa Verde.

Em samba-enredo, todas as escolas somaram 30 pontos. Em comissão de frente, três escolas não atingiram a pontuação máxima.

Confira a lista de agremiações:

1º — Mocidade Alegre — 210 2º — Mancha Verde — 210 3º — Acadêmicos do Tatuapé — 209,9 4º — Império de Casa Verde — 209,9 5º — Dragões da Real — 209,9 6º — Águia de Ouro — 209,8 7º — Tom Maior — 209,8 8º — Gaviões da Fiel — 209,7 9º — Independente Tricolor — 209,7 10º — Barroca Zona Sul — 209,6 11º — Rosas de Ouro — 209,5 12º — Acadêmicos do Tucuruvi — 209,5 13º — Estrela do Terceiro Milênio — 209,4 14º — Unidos de Vila Maria — 209,4 No ano passado, a Mancha Verde foi a escola campeã. A escola falou sobre a importância da preservação da água e sua presença nas religiões através do enredo "Planeta Água", baseado na canção homônima do cantor Guilherme Arantes.

Em segundo lugar, ficou a Mocidade Alegre, que homenageou a cantora Clementina de Jesus, falecida em 1987.

