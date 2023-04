Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (28)

A novela 'Travessia' desta sexta (28) vai ao ar às 21h30, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Helô descobre que Karina sofreu estupro virtual e aconselha Joel e Marineide a acolherem a filha.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA SEXTA (28)

Bia percebe que Oto escolheu ficar com Brisa. Joel e Marineide se desesperam à procura de Karina. Dante consola Bia. Karina pede ajuda a Isa. Joel solicita a Helô que encontre Karina. Helô descobre que Karina sofreu estupro virtual e aconselha Joel e Marineide a acolherem a filha.

Cidália pergunta a Chiara quem era a mulher que esteve conversando com Júlia no apartamento que a filha de Guerra alugou. Guida conta a Cidália sobre as barrigas de grávida que viu no quarto de Chiara. Moretti é abordado por policiais no aeroporto.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo. Contudo, nesta sexta (28) a novela vai ao ar às 21h30.