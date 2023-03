Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (6)

A novela 'Travessia' desta segunda-feira (6) vai ao ar às 21h20, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Cidália desconfia de que Ari possa estar mancomunado com Moretti.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA SEGUNDA (6)

Cidália preside a reunião com o representante do casarão. Chiara diz a Brisa que as malas de Tonho estão prontas, dando a entender que Ari desistirá da guarda do filho. Cidália reage quando fica sabendo por Ari que, como novo sócio da empresa, o rapaz retirou a construtora da licitação dos casarões.

Talita conclui que Gil já tinha conhecimento das falcatruas de Ari. Cidália pede ajuda a Helô para o golpe que Ari deu na empresa. Helô orienta Cidália a procurar um perito. Lídia pensa na possibilidade de ter sido Ari o responsável pelo atentado a Guerra. Ari leva Tonho e Núbia para a casa nova.

Cidália desconfia de que Ari possa estar mancomunado com Moretti. Stenio alerta Laís para o risco que eles correm com a fuga de Montez da prisão. Chiara descobre que o armário onde Ari guardava suas roupas está vazio. Cidália visita Guerra no hospital.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.