Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela deste sábado (25)

A novela 'Renascer' deste sábado (25) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Tião se sente mal por estar desempregado.

Resumo completo de 'Renascer' deste sábado

Tião se sente mal por estar desempregado. José Inocêncio diz a Teca que a jovem lembra Maria Santa. Zinha fica preocupada com o casamento de João Pedro. Bento deixa claro a José Inocêncio que o filho de João Pedro terá direito sobre as terras do pai. Eliana descobre o segredo de Buba. Augusto e Buba decidem viajar para a fazenda e contar a José Inocêncio que estão juntos. Kika avisa a Eriberto que Eliana cometeu um crime ao violar os sigilos de Buba.

Sandra alerta Eliana que transfobia é crime. José Inocêncio abençoa o amor de Augusto e Buba. Rachid decide contratar Joana como cozinheira da casa. Tião pensa em deixar a vila em busca de seus sonhos. Eliana procura Damião. José Inocêncio é surpreendido por Eliana, que lhe entrega documentos que comprovam que Buba é uma mulher trans.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.