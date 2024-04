Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela deste sábado (20)

A novela 'Renascer' deste sábado (20) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Egídio planeja agir contra a família de José Inocêncio.

Resumo completo de 'Renascer' deste sábado

Dona Patroa conversa sobre seus problemas com Pastor Lívio. Teca diz a Buba que não sabe como, mas já conhecia José Inocêncio antes de ver o quadro com o seu retrato. José Inocêncio fica sabendo que Rachid foi casado com Marianinha, irmã mais velha de Maria Santa. Buba expulsa Venâncio de casa e exige que ele conte a verdade para José Inocêncio.

Venâncio manda que Eliana deixe seu apartamento. Joana avisa a Tião que não quer mais a galinha dentro de casa. Rachid se nega a entregar a José Inocêncio a carta escrita por Marianinha para Maria Santa. Buba conta a Venâncio que Teca fugiu. Egídio planeja agir contra a família de José Inocêncio.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.