Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (19)

A novela 'Renascer' desta sexta-feira (19) vai ao ar às 21:15, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Buba e Venâncio discutem sobre a farsa da gravidez.

Resumo completo de 'Renascer' desta sexta-feira

Buba e Venâncio discutem sobre a farsa da gravidez. Egídio pensa em tomar providências, ao saber por Marçal que Augusto esteve com Pastor Lívio no acampamento dos trabalhadores assentados. Lu diz a João Pedro que tem medo de que ele seja vítima de uma tocaia. Buba deixa claro para José Venâncio que não quer mais enganar ninguém, e ameaça se separar do publicitário.

José Inocêncio externa sua preocupação a Rachid com a reação que Egídio à reabertura da casa de Jacutinga. Buba garante a Teca que, mesmo não assumindo a criança, dará todo suporte a ela. Venâncio contraria Buba e avisa que levará o filho de Teca para José Inocêncio.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:15, na Rede Globo.