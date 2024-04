Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (19)

A novela 'Paraíso Tropical' desta sexta-feira (19) vai ao ar às 17:00, após 'Sessão da Tarde - Tainá: A Origem'. Nesse capítulo, Ivan é ameaçado por um dos presos.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta sexta-feira

Cadelão ameaça Joana. Gilda sai com Vidal e Virgínia conta para Gustavo. Joana procura Jáder. Joana diz a Jáder que está tendo problemas com Cadelão e ele deixa claro que não quer se envolver. Lúcia diz a Paula e Daniel que despreza Antenor. Bebel volta a trabalhar no calçadão, sob a supervisão de Jáder. Joana diz a Úrsula que vai conseguir o dinheiro para pagar Cadelão. Heitor se encontra casualmente com Neli e Camila e apresenta Helena. Hermínia consola Lúcia e diz que a história da filha com Antenor ainda não acabou. Gustavo começa uma conversa de reconciliação com Dinorá. No entanto, ele descobre que a ex-mulher pegou o bilhete que Gilda escreveu e fica muito decepcionado. Gustavo pede Gilda em casamento e ela aceita.

Cássio pede que Joana conte o que está acontecendo, mas ela desconversa. Joana abre o caixa do restaurante, mas não consegue pegar o dinheiro. Cássio observa de longe. Um preso defende Ivan e exige dinheiro. Daniel e Amir se hospedam no apart-hotel de Olavo. Paula telefona fingindo ser uma repórter e marca uma sessão de fotos com Alice, para despistá-la e deixar o quarto de Olavo livre. Ivan chantageia Marion: se ela não arrumar um bom advogado, ele contará que ela era cúmplice de Taís e que também falsificou o colar de diamantes de Urbano. Marion promete ajudar Ivan. Hélio se recusa a dar entrevista para Ademar. Hélio conversa com Marion, que diz que estava em um engarrafamento no momento da morte de Taís. Cássio conversa com Rodrigo e Tiago sobre o comportamento de Joana.

Cássio diz a Joana que viu quando ela mexeu no caixa do restaurante e quer saber o que está acontecendo. Joana decide contar a verdade, mas Cadelão ameaça-a de longe e ela desiste. Ivan confirma para Hélio que Taís estava chantageando Antenor e que eles devem ter se encontrado. Como prova, mostra o recado deixado no celular dele por Taís. Hélio descarta a possibilidade de suicídio. Bebel diz a Tatiana que está com ódio de Olavo. Amir entra no apartamento de Olavo, mas se esconde quando o executivo chega. Daniel consegue acionar o alarme de incêndio e Amir foge. Amir diz que não encontrou nada nos computadores de Olavo. Rodrigo e Tiago oferecem dinheiro para Joana, que aceita. Camila pede perdão a Fred, mas ele diz que não sabe se é capaz de perdoá-la.

Dinorá diz que vai impedir o casamento de Gustavo. Virgínia promete descobrir irregularidades na gestão de Iracema e tomar o seu lugar. Ivan é ameaçado por um dos presos. Outro preso defende Ivan. Os policiais intervêm. Ivan é libertado, por uma ordem do juiz. Daniel pede ajuda a Vidal para pedir ao banco a identificação do computador que fez a transação. Sheila avisa Olavo que Antenor brigou com Lúcia e com Daniel. Olavo combina com Lutero de colocar Ismael como cozinheiro da casa de Antenor, para ser um informante deles. Hermínia intercede, mas Lúcia se recusa a conversar com Antenor, quando ele a procura em casa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:00, na Rede Globo.