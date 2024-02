Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (12)

A novela 'Paraíso Tropical' desta segunda-feira (12) vai ao ar às 17:20, após 'Sessão da Tarde - Minions'. Nesse capítulo, Vidal fica paralisado quando Cássio conta que Belisário perdeu o apartamento.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta segunda-feira

Vidal fica paralisado quando Cássio conta que Belisário perdeu o apartamento. Dinorá desconfia que Gustavo a traiu. Daniel oferece dinheiro para Taís contar a verdade e ela finge ter se ofendido. Virgínia decide dar aulas de etiqueta para Bebel. Cássio e Mateus conversam sobre Lúcia. Mateus diz a Cássio que ele não serve para Lúcia. Luciano começa a trabalhar no albergue. Virgínia briga quando Belisário conta que perdeu o apartamento.

Antenor sente forte do no peito ao saber que o pai perdeu o apartamento. Rodrigo manda chamar o médico. Daniel mostra as fotos para Paula. Paula se impressiona com o golpe de Taís e teme que Daniel não a perdoe. Daniel diz que a ama e os dois se beijam. Taís diz a Marion que está tranquila e nada pode dar errado. Antenor permanece internado após o enfarte. Paula agradece a Virgínia e Gilda e convida-as para madrinhas de seu casamento.

Lúcia diz a Cássio que eles continuarão amigos. Cássio responde que Lúcia é muito especial e ele jamais esteve à altura dela. Joana manda Camila seguir o seu coração. Diana exige ver Gustavo, caso contrário irá procurá-lo em sua casa. Ele sai, como se atendesse a um chamado de Tiago. Dinorá desconfia. Gustavo manda Diana não procurá-lo mais. Dinorá liga para Tiago com uma desculpa e ele alerta Gustavo.

Gustavo faz uma cena de ciúmes ao ver Vanderlei assediando Dinorá. Gustavo se tranca no quarto e Dinorá diz que ele está querendo inverter a situação. Olavo se diverte ao saber que Bebel vai ter mesmo aulas de etiqueta. Olavo é avisado sobre o estado de Antenor.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:20, na Rede Globo.