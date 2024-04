Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (24)

A novela 'Paraíso Tropical' desta quarta-feira (24) vai ao ar às 17:05, após 'Sem Palavras'. Nesse capítulo, Fernanda diz a Fred que o deseja.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta quarta-feira

Fernanda diz a Fred que o deseja. Fred lembra a Fernanda que eles são irmãos. Fernanda insiste em se declarar para ele. Olavo diz a Bebel que ela não volta mais para o calçadão, mas ressalta que ninguém pode saber que eles estão juntos, nem mesmo Jáder. Marion e Ivan se acusam mutuamente pelo assassinato de Taís. Marion manda Ivan dar o dinheiro do táxi que vendeu para ajudar nas despesas e para tirar seu solitário do penhor. Fernanda diz a Fred que sempre o amou. Fred fica furioso e expulsa Fernanda de casa quando ela confirma que se aproximou de Mateus para ele voltar com Camila. Ismael conta a Olavo que Lúcia estava demorando a engravidar.

Fred fica arrasado ao ver Camila e Mateus juntos. Olavo planeja dar um herdeiro para Antenor. Bebel acha o plano arriscado. Cristina avisa Antenor que Lúcia está na casa para pegar as suas coisas. Gustavo combina com Dinorá apanhar os filhos para ir ao show no Espaço Duvivier. Virgínia pede ajuda de Pacífico em seu plano contra Iracema. Odete sugere que Pacífico suma com o livro de contabilidade. Olavo se assusta ao ver Alice na porta de seu apartamento. Antenor diz a Lúcia que é muito bom encontrá-la em casa. Antenor insiste para Lúcia ouvi-lo. Bebel consegue se esconder e sair sem ser vista por Alice.

Antenor diz a Lúcia que tem consciência do erro que cometeu, mas garante que não sabia o que era um verdadeiro amor até conhecê-la. Lúcia não aceita a justificativa de Antenor e vai embora. Fred vai ao quarto de Fernanda, que se hospeda no Duvivier e diz que jamais vai perdoar a falta de caráter dela. Odete inventa uma desculpa para tirar Iracema de sua casa para que Virgínia possa procurar o livro da contabilidade. Dinorá chega e Virgínia se esconde. Fred pede desculpas a Camila por não ter acreditado nela. Camila dá um tapa em Fernanda e a acusa de não ter caráter. Heitor e Neli encontram Helena na portaria.

Ela avisa que o quadro de culinária foi aprovado e os dois comemoram. Bebel confirma que está grávida e Olavo diz que ela precisa passar a noite com Antenor para que ele pense que o filho é dele. Antenor, desolado, conversa com Lutero e Olavo no bar do hotel e exagera nos drinques. Bebel chega sensual. Paula diz a Lúcia que jamais vai perdoar Antenor. Dora manda Fernanda voltar para São Paulo com ela. Olavo tenta aproveitar o estado de embriaguez de Antenor para aproximá-lo de Bebel. Daniel se surpreende ao ver o estado de Antenor.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.