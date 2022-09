Que horas começa o Masterchef Profissionais hoje? Veja onde assistir ao episódio desta terça (13)

A nova edição do Masterchef Profissionais 2022 começa às 22h30 desta terça-feira (13), na Band TV. O reality show também será transmitido pelo site e aplicativo Bandplay.

Doze cozinheiros, chefs de cozinha e até donos de restaurantes disputam o título de campeão da 4ª temporada, além de uma lista de prêmios.

Neste primeiro episódio, os candidatos serão divididos em duas equipes para um desafio eliminatório. O primeiro grupo será surpreendido com um varal cheio de línguas de boi e terá a missão de fazer um prato de alta gastronomia usando a proteína.

Em seguida, o segundo grupo enfrentará a tradicional Caixa Misteriosa com cauda, nadadeiras, espinhas e cabeça - partes que são normalmente descartadas.

Prova de eliminação

O último desafio reunirá os quatro competidores na berlinda com uma prova de serviço sob o comando da chef Helena Rizzo. Eles precisarão trabalhar em equipe para servir 30 influenciadores do País.

As receitas incluídas no primeiro menu são ceviche de caju, moqueca de camarão e o Manezinho Araújo, um doce que leva banana e caramelo. Já no segundo, haverá gaspacho de jabuticaba, peixe com terrine de mandioquinha e vinagrete de alho e alecrim e a sobremesa emblemática "O ovo".