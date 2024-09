Que horas começa o Fantástico hoje, domingo (22)?

Mais um programa "Fantástico" vai ao ar neste domingo (22). Apresentado por Maju Coutinho e Poliana Abritta, a produção é exibida na TV Globo.

O programa começa às 20h30, logo após o "Domingão com Huck", com reportagens especiais e as notícias que mais repercutiram na semana.

Veja também Zoeira Primeira festa de 'A Fazenda 16' terá cantor Tierry e clima dos 'anos 20' nesta sexta-feira (20) Zoeira Shawn Mendes posta foto com o pai em paisagem carioca antes do Rock in Rio: ‘Eu te amo, Brasil’

O dominical vai destacar as estratégias usadas por países em conflito para surpreender e matar inimigos. Além disso, o doutor Drauzio Varella mostra a rotina de amor e cansaço de quem cuida de pacientes com demência.

Também serão apresentadas as histórias do brasileiro que morreu em um incêndio em Portugal e a do menino que teve o braço reimplantado depois de um grave acidente e que conhece o homem que o salvou.

Que horas começa o Fantástico hoje (22)?

O Fantástico começa a partir das 20h30 na TV Globo e no Globoplay e está previsto para acabar às 23h30.