Que horas começa o BBB 24 hoje, domingo (4)?

Prometendo colocar "fogo no parquinho", um novo episódio do Big Brother Brasil 24 será exibido neste domingo (4), após o "Fantástico", na Rede Globo. No programa, o público acompanhará uma nova formação de paredão, que poderá mudar os rumos do jogo.

Na edição deste domingo, a líder Fernanda indicará um brother para a berlinda. Antes disso, no entanto, o Big Fone, que tocará às 18h30, deve indicar a divisão da casa em dois grupos, que deverão definir os nomes que completarão o Paredão desta semana.

QUE HORAS COMEÇA O BBB 24 HOJE?

O BBB 24 será transmitido às 23h10, na Rede Globo, conforme o horário de Brasília, neste domingo (4).

COMO ASSISTIR AO BBB 24?

A transmissão do reality acontece na TV Globo em todo território nacional, por meio das emissoras afiliadas e também pelo aplicativo Globoplay.

O serviço de streaming oferece câmeras com transmissão 24h. Por meio do pay-per-view, os telespectadores também podem assistir à programação nas TVs por assinatura.