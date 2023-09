Que horas começa o Bake Off Brasil? Veja detalhes do programa

Mais um episódio do reality “Bake Off Brasil” vai ao ar às 22h30 deste sábado (30), no SBT. O programa é uma disputa entre confeiteiros amadores, apresentada por Nadja Haddad.

A dupla de jurados especializados da temporada é formada por Giuseppe Gerundino e Beca Milano.

COMO SERÁ O Bake Off Brasil DESTE SÁBADO?

No Desafio Assinatura, eles vão criar um prato que é um dos clássicos brasileiros: o brigadeiro. Cada um deve preparar doze brigadeiros no estilo "brigadeirão".

Já na Prova Criativa, os cozinheiros terão de desenvolver um conceito em um bolo esculpido usando técnicas de bico de confeitar em, pelo menos, 70% da sobremesa. Nessa etapa, os concorrentes serão obrigados a trocar de bancadas depois de escolher os ingredientes e o planejamento inicial.

A Prova Técnica exige dos confeiteiros a preparação de duas Focaccias Pugliese: uma tradicional, acompanhada de tomate-cereja e orégano, e outra com queijo e pimenta-do-reino, com a fermentação perfeita da massa.

O molho será pesto, com base de manjericão, o que é mais uma adversidade na competição, quando as habilidades técnicas dos participantes serão testadas.

ONDE ASSISTIR O Bake Off Brasil

Neste sábado (30), o “Bake Off Brasil” irá ao ar às 22h30, no SBT, conforme o horário de Brasília.