Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela deste sábado (20)

A novela 'No Rancho Fundo' deste sábado (20) vai ao ar às 18:40, após 'Caldeirão Com Mion'. Nesse capítulo, Marcelo descobre que Quinota está hospedada no hotel e invade seu quarto.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' deste sábado

Artur e Quinota se admiram. Esperança despista Primo Cícero e o instiga contra Caridade. Zefa Leonel conhece Padre Zezo, e acaba pernoitando na casa paroquial. Quinota se recusa a voltar para casa, e Artur oferece abrigo no hotel em que está hospedado. Artur e Quinota conversam. O burrico Estrela chega sozinho ao rancho, e Zé Beltino desconfia.

Zé Beltino chega à cidade e parte para cima de Artur ao vê-lo com Quinota, mas a moça interrompe a ação do irmão. Marcelo é expulso do cabaré por Deodora. Marcelo descobre que Quinota está hospedada no hotel e invade seu quarto.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:40, na Rede Globo.