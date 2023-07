Que horas começa Masterchef hoje, terça-feira (18)?

O décimo segundo episódio de MasterChef 2023 vai ao ar às 22h30, desta terça-feira (18), na Band TV. O programa também será transmitido pelo site da emissora (mediante cadastro) e pelo aplicativo Bandplay.

Repescagem

Os oito eliminados da edição voltam ao programa da Band para disputar uma vaga na cozinha. A repescagem acontece logo após a formação do top 10 do MasterChef e promete mudar os rumos do jogo.

Na repescagem, estão na disputa: Neylano, Danilo, Eduardo, Diego, Mariane, Camila, Endrik e Ashanti. Em enquete aberta no site do Masterchef sobre quem merece uma segunda chance, o público escolheu Neylano.

Na primeira parte do desafio, eles terão de fazer um prato com sabores cítricos em 30 minutos, mas somente quatro continuam na disputa. Na segunda fase, os sobreviventes precisam fazer uma receita agridoce em 45 minutos.

Já no final da competição, os participantes devem elaborar uma receita com ingredientes que serão selecionados por seus concorrentes diretos.

QUE HORAS COMEÇA 'MASTERCHEF' HOJE?

Sob o comando de Ana Paula Padrão, o reality 'MasterChef 2023' vai ao ar às terças-feiras a partir de 22h30. O programa é transmitido simultaneamente pelo site da emissora e pelo aplicativo Bandplay.

No dia seguinte, você pode assistir ao episódio completo no YouTube do MasterChef Brasil.