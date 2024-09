Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (3)

A novela 'Familia é Tudo' desta terça-feira (3) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Léo tenta convencer Vênus a desistir de sua investigação.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta terça-feira

Léo tenta convencer Vênus a desistir de sua investigação. Tom sente forte dores de cabeça durante a conversa com Ramón, e chama por Maya. Andrômeda e Chicão se preocupam ao ver o Casarão no programa de TV. Brenda se desespera ao saber, por Léo, que Vênus falou com Ramón. Tom conta o que descobriu sobre o pai para Maya.

Ubaiara confessa a Sheila seus sentimentos por Leda. Chantal arma com uma modelo, e Guto fica contrariado. Tom decide adiar sua operação. Manu executa o plano de Electra contra Jéssica. Nanda, Leda e Lulu revelam para Vênus que Ramón ameaçou Pedro. Brenda se apavora quando Léo decide denunciar Ramón à polícia.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.