Previsão do signo de Áries para hoje, 3 de setembro

O dia começa sob a tensão entre Marte e Netuno, trazendo à tona confusões e incertezas. A Lua em Virgem, ao se opor a Saturno e quadrar Júpiter, nos coloca frente a frente com responsabilidades e desafios que podem parecer maiores do que realmente são. E no meio dessa tempestade cósmica, Vênus encontra Lilith no signo de Libra, onde também se encontra o Nodo Sul, revelando verdades ocultas e trazendo à tona questões mal resolvidas nas relações.



Este encontro cósmico é como um espelho, refletindo o que está por trás das aparências. Provocações podem surgir, e aquilo que estava guardado ou ignorado pode finalmente ser revelado. Prepare-se para enxergar o que antes estava escondido, especialmente nas dinâmicas de suas relações pessoais. Quando o Nodo Sul transita por Libra, ele nos desafia a revisar e desapegar de padrões antigos ligados à dependência emocional, à busca excessiva por aprovação externa, e ao sacrifício da própria identidade em prol da paz e do equilíbrio nos relacionamentos.

Signo de Áries hoje

Hoje, suas relações amorosas podem passar por uma fase de revelações. É um bom momento para encarar de frente o que tem sido evitado. Embora possa ser desconfortável, essa clareza é necessária para que você possa seguir em frente com autenticidade. Abandone o medo de desagradar os outros e confie mais na sua capacidade de liderar e tomar decisões por conta própria.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.