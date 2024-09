CAPTEI: Emoção, Revelações e Surpresas marcaram o lançamento da 22ª edição da 'Doe de Coração'

A Fundação Edson Queiroz, mantenedora da Universidade de Fortaleza, lançou na manhã de segunda-feira, 02, mais uma edição da campanha Doe de Coração, com o intuito de incentivar a doação de órgãos e tecidos no Ceará.

Legenda: Ana Cristina Mendes, Lenise Queiroz Rocha, Mônica Studart e Randal Pompeu Foto: LC Moreira

A solenidade aconteceu no Auditório da Biblioteca Central da Unifor e foi, como sempre, bastante prestigiada.

Legenda: Doe de Coração 2024 Foto: LC Moreira

Criada em 2003, a campanha já está em sua 22ª edição e conta com diversas ações sociais envolvendo alunos do curso de Medicina da Unifor, em colaboração com espaços públicos, hospitais e instituições parceiras. O objetivo é informar a população sobre a importância da doação de órgãos e tecidos, visando aumentar o número de transplantes e beneficiar aqueles que aguardam na fila de espera.

Legenda: Lenise Queiroz Rocha Foto: LC Moreira

A Presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha, ressaltou a importância da campanha para a instituição e trouxe um histórico familiar o qual motivou a família a conscientizar sobre a importância da doação e orgãos e tecidos.

Legenda: Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Após, Igor Queiroz Barroso, trouxe a grande revelação. Emocionado, contou que o fato narrado por sua tia Lenise havia acontecido com sua mãe, Myra Eliane. Graças a um doador, recebeu um pulmão, possibilitando um tempo maior de vida para que pudesse conhecer seus netos. Com olhos marejados e bastante agradecido, fortaleceu seu gratidão e dedicou a mensagem a família.

Legenda: Mônica Studart Foto: LC Moreira

Em seguida, coube a coordenadora da Doe de Coração 2024, enfermeira Mônica Studart, professora doutora do curso de Enfermagem e do Mestrado em Tecnologia e Inovação em Enfermagem da Unifor, esclarecer sobre a campanha e suas atividades educativas.

Legenda: Ana Cristina Mendes Foto: LC Moreira

Na vez de Ana Cristina Mendes, a artista cearense contou sobre sua inspiração para recriar a marca da campanha de 2024, a qual sentiu-se conectada por além de colocar o coração em tudo que faz, coleciona objetos de coração.

Legenda: Gaída Dias Foto: LC Moreira

Por fim, Gaída Dias, convidada pela Unifor para ser a embaixadora da campanha de 2024, falou de coração. Contou, abertamente, dos difíceis momentos percorridos em dezembro de 2023 quando perdeu a filha. Quando ganhou esperança ao receber um órgão para a filha de um doador. Quando perdeu a única filha. Falou do seu desprendimento quando aceitou doar os órgãos de Sophia. Falou de sua dor que, hoje, transformada em amor. Um momento único, verdadeiro. Aplausos de pé. Plateia emocionada.

Legenda: Gaída Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Gaída Dias e Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Randal Pompeu e Gaída Dias Foto: LC Moreira

Ah, e depois de tanta emoção, foi comunicada uma novidade! Nessa edição foi lançada, também, a mostra Doe de Coração. Está no hall da Biblioteca Central da Unifor, até o final de setembro, uma exposição com os trabalhos de todos os artistas que já colaboraram com a campanha nos anos anteriores. Confere!

Legenda: Igor Queiroz Barroso com Adriana Helena, Thiago Braga e artistas cearenses da exposição Doe de Coração Foto: LC Moreira

