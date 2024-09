A agenda do futebol nesta terça-feira (3) conta com muitos jogos. Partidas de diferentes competições movimentam os gramados ao redor do mundo nesta terça e serão transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (3)

BRASILEIRÃO SÉRIE B

19h00 | Mirassol x América-MG | SporTV; Premiere FC

21h30 | Guarani x Coritiba | SporTV; Premiere FC