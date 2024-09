Previsão do signo de Aquário para hoje, 3 de setembro

O dia começa sob a tensão entre Marte e Netuno, trazendo à tona confusões e incertezas. A Lua em Virgem, ao se opor a Saturno e quadrar Júpiter, nos coloca frente a frente com responsabilidades e desafios que podem parecer maiores do que realmente são. E no meio dessa tempestade cósmica, Vênus encontra Lilith no signo de Libra, onde também se encontra o Nodo Sul, revelando verdades ocultas e trazendo à tona questões mal resolvidas nas relações.



Este encontro cósmico é como um espelho, refletindo o que está por trás das aparências. Provocações podem surgir, e aquilo que estava guardado ou ignorado pode finalmente ser revelado. Prepare-se para enxergar o que antes estava escondido, especialmente nas dinâmicas de suas relações pessoais. Quando o Nodo Sul transita por Libra, ele nos desafia a revisar e desapegar de padrões antigos ligados à dependência emocional, à busca excessiva por aprovação externa, e ao sacrifício da própria identidade em prol da paz e do equilíbrio nos relacionamentos.

Signo de Aquário hoje

Hoje, você pode ter uma nova visão sobre suas crenças ou filosofia de vida, especialmente no que se refere às suas relações. Algo que estava escondido pode ser revelado, abrindo seus olhos para uma nova realidade. Agora, é o momento de afirmar sua individualidade.

