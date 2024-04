Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (23)

A novela 'Familia é Tudo' desta terça-feira (23) vai ao ar às 19:45, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Paulina exige que Vênus se afaste de seus filhos.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta terça-feira

Paulina exige que Vênus se afaste de seus filhos. Pudim se lembra do que aconteceu com ele, e Brenda teme por Paulina. Tom tenta convencer Ramón a procurar um médico. Vênus avisa a Electra que ela voltará para a penitenciária. Jéssica e Hans comemoram o sucesso do plano. Andrômeda decide visitar Electra, mas acaba dormindo no ônibus.

Lupita recebe uma notícia ruim sobre seu avô, e Júpiter acredita que seja sobre ela. Andrômeda descobre que está perdida em São Paulo e pede ajuda a Chicão. Jéssica encontra um vídeo na internet que comprova a inocência de Electra e mostra para Hans.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:45, na Rede Globo.