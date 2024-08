Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (30)

A novela 'Familia é Tudo' desta sexta-feira (30) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Wilson não aceita ajudar Brenda a impedir Paulina de contar a verdade para Tom.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta sexta-feira

Wilson não aceita ajudar Brenda a impedir Paulina de contar a verdade para Tom. Tom tenta explicar sobre sua cirurgia para Laurinha. Chantal pensa em testar a fidelidade de Júpiter e comenta com Guto. Ubaiara/Youssef entrega para Leda e Marieta os objetos que usarão para expulsar Jules do apartamento.

Sheila e Andrômeda viram notícia em um programa de televisão. Furtado marca um encontro com Catarina. Luca decide fazer uma sessão de fotos com Maya e acaba se encantando por ela. Hans se preocupa ao ver a carta recebida por Jéssica. Vênus estranha o jeito como Tom fala com ela.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.